拜登：“向乌克兰追加支援330亿美元，其中包括200亿美元武器”. April. 30, 2022 07:18. by 纽约=常驻记者 柳在东、开罗=常驻记者 黄成浩 jarrett@donga.com、hsh@donga.com. 面对俄罗斯在乌克兰东南部的总攻势，美国已经做好了全力支援正在“最后抗战”的乌克兰的准备。美国总统拜登当地时间28日向国会提出了援助乌克兰的330亿美元（约42万亿韩元）追加预算案。这一金额是战前乌克兰年国内生产总值（GDP）的五分之一，是开战后美国向乌克兰支援的34亿美元的约10倍。有评价称，只是没有派兵而已，这实际上是参战水平的支援。提及“核战争”并警告西方介入的俄罗斯和美国的“代理战争”正在加剧。 ○ 美国 VS 俄罗斯的“代理战”？ 拜登当天在白宫发表演讲时表示：“为了支援为自由而战斗的乌克兰，需要这一预算案，”“虽然战斗的费用并不便宜，但屈服于攻击的代价会更贵。”330亿美元由武器和弹药等军事援助200亿美元、经济援助85亿美元、人道主义援助30亿美元等组成。路透社报道说，军事援助200亿美元是去年俄军预算的三分之一。 美联社分析说：“这一援助方案是为了向俄罗斯总统普京表明，美国今后将继续提供武器援助。”拜登也表示：“只要攻击和残暴在持续，美国将继续提供军事支援。”乌克兰总统泽连斯基表示：“感谢美国人和拜登总统。希望美国国会尽快予以批准。” 美国国会也为武器援助助了一臂之力。美国众议院当天以超党派的支持通过了二战时期为援助欧洲联盟国家的武器贷款法修订案。该法律简化了美国向外国提供武器时所需的行政程序等，实际上可以随时、无限制地支援武器。拜登总统签字后，法案将立即生效。 拜登就俄罗斯中断向罗马尼亚和波兰供应天然气一事表示：“我们不允许他们为逃避侵略的结果而使用原油或天然气，”“我们正在和韩国、日本、卡塔尔等其他国家进行合作，以帮助欧洲同盟国。” 有分析认为，美国的全力援助表明了“将在乌克兰战争中获胜”的意思。此前，美国国防部长奥斯汀26日访问乌克兰首都基辅时表示：“美国希望俄罗斯能够弱到无法完成入侵乌克兰等事情的程度。” 但是，美国对“事实上是不是代替乌克兰进行战争”的观点持谨慎态度。当天拜登也表示：“我们不是攻击俄罗斯，而是帮助对抗俄罗斯侵略、守护自己的乌克兰。” ○ 俄军在联合国秘书长到访时攻击基辅 联合国秘书长古特雷斯前一天在莫斯科与普京总统会谈后，当天访问基辅。他在与泽连斯基的会谈中表示：“联合国安理会为阻止这场战争而做的一切都失败了，”“这一失败成为了巨大的失望、挫折和愤怒的源头。”在愤怒地表示“联合国应该关门”的泽连斯基面前，古特雷斯自责了联合国的局限性。 会谈结束后不久，俄罗斯军队向基辅谢乌琴基地区发射了5枚导弹。据悉，一座25层建筑的一层和二层部分受损，10人受伤。泽连斯基批评说：“这说明了俄罗斯领导层试图侮辱联合国和联合国所代表的一切。”联合国方面表示：“即使考虑到这里是战争地区，冲击也非常大。”

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