俄罗斯涉嫌在马里乌波尔附近集体屠杀平民……拜登：“普京是屠夫”. April. 23, 2022 07:21. by 巴黎=常驻记者 金允钟、华盛顿=常驻记者文炳基 zozo@donga.com、weappon@donga.com. 据美国《纽约时报》等媒体报道，俄罗斯主张已完全控制乌克兰东南部要冲地区马里乌波尔的当地时间21日当天，在附近的曼湖市发现了300多处大规模集体埋藏地。与乌首都基辅附近的布恰、博罗丹卡等一样，关于俄罗斯军队在马里乌波尔一带也实施了平民集体屠杀的疑惑正在进一步加深。美国总统拜登批评俄罗斯总统普京是“屠夫”。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，马里乌波尔市市长助理彼得罗·安德柳申科当天通过社交媒体“电报”表示：“2万多名市民因俄军丧命。俄军将尸体收罗后装入黑色塑料袋，用卡车运走后埋葬或遗弃。” 美国卫星企业Maxa Technology当天公开的卫星照片显示，在距离马里乌波尔以西19公里的万湖市公墓附近发现了300多个坑。该照片长180厘米、宽3米，分别拍摄于俄罗斯军队占领万湖市的3月23日至26日和4月6日。马里乌波尔市议会也表示,“俄罗斯军队在万湖市最多埋葬了9000人”，谴责这是明确的战争犯罪证据。 俄罗斯军队在东部的顿巴斯占领了42个村庄。有分析称，普京总统为了在5月9日二战胜利日宣布此次战争的胜利，加紧占领顿巴斯，并宣布攻克马里乌波尔。但拜登21日反驳道：“没有证据表明马里乌波尔完全沦陷。”据悉，目前乌克兰2500名士兵和1000名平民正在马里乌波尔内的亚速钢铁厂展开最后的抗战。 拜登当天宣布，将向乌克兰追加支援13亿美元（约1.6万亿韩元）。其中包括121台由自杀式爆炸无人机著称的“弹簧刀”改良而成的“凤凰幽灵”无人机、72架155毫米榴弹炮、14万发炮弹等。他在执政的民主党募捐活动中两次称普京为“屠夫”。 西班牙总理桑切斯和丹麦总理弗雷德里克森来到博罗斯卡屠杀平民的现场，对俄罗斯进行了谴责，同时还提供了200吨弹药及军需物资。英国首相约翰逊也表示：“正在对乌克兰军队进行对空导弹使用方法训练。我们还将派遣120辆装甲车。”德国正在讨论向乌克兰派遣北约成员国斯洛文尼亚拥有的M-84坦克，并向斯洛文尼亚提供坦克和装甲车的方案。

한국어