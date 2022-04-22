共同民主党在议案调整委员会耍“小伎俩”，将成为国会倒退的黑历史. April. 22, 2022 07:37. . 共同民主党为了4月强行处理“完剥检调”（完全剥夺检察机关调查权）法案，甚至动用了“伪装退党”的小伎俩，导致逆风愈演愈烈。共同民主党内部也出现了“害怕国民的视线”“只会藐视民主价值”等担忧和批评之声。虽然自我反省的呼声越来越高，但国会内党领导层却表示“现在不能退缩”，表现出一反常态的态度。这是不避水火的立法狂奔。 共同民主党的臭招因闵亨培议员伪装退党而达到了顶点。原本想拉拢正义党却未能如意，因此辞补任了因助手涉嫌性犯罪而主动退党的梁香子议员。不顾以前让其恢复党籍的承诺，在梁议员表示“良心上”不同意法案的处理后令其退党，采取了露骨的变相手段使法司委议案调整委员会不能运作。 议案调整委员会是在10年前的2012年5月国会法修订当时引进的。这是为了防止多数党单方面处理常任委员会法案而设立的装置。虽然最长活动时间为90天，但如果三分之二（4人）以上的人赞成，就可以立即进行议案处理。这是国会先进化法的核心内容之一。这体现了立法宗旨本身就应经过充分的“熟议”。共同民主党的小伎俩不是国会先进化，而是落后化的决定版。 共同民主党打算在现政府任期内完成法案的处理。因为很明显，一旦当选总统尹锡悦就任，肯定会行使否决权。梁议员说：“甚至听说，如果不处理完全剥夺检察机关调查权法案，文在寅青瓦台有20人可能会入狱。”难道是表面上以改革检察机关的名义，背后却像黄云夏（音）议员所说的那样，要“蒸发”掉检察院的6大犯罪调查权，从而避免对大庄洞、介入蔚山选举案等与现执政势力相关的各种疑惑事件的司法处理吗？ 在检警调查权调整一年后，强行推进违宪争议较大的“完剥检调”法案，这像话吗?各界是一片批评之声。对共同民主党来说，这不过是“耳旁风”。哪怕从现在起，也应该恢复理性，着手与朝野及检察机关进行协商。文在寅总统似乎是再次抱着胳膊不管了。国会议长朴炳锡还掌握着那么一把钥匙。应该采取强制辞补任闵议员等明确的态度。无论司法委员会得出什么结论，都不能提交全体会议。“卫星”比例政党风波似乎就在前几天，难道现在还要看小伎俩退党的续集吗? 不想再看到国会成为笑柄的样子。

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