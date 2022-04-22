G20俄罗斯发表财务演说…美、英、欧盟离席，韩、日没有退场. April. 22, 2022 07:37. by 金民 kimmin@donga.com. 20日，在美国华盛顿举行的G20财长及中央银行总裁会议上，正在推进对入侵乌克兰的俄罗斯退出国际组织的美国等主要国家的经济首长集体退场，以抗议俄罗斯。美国财政部长珍妮特•耶伦、美国联邦储备委员会（Fed•美联储）主席杰罗姆•鲍威尔、欧洲中央银行（ECB）总裁克里斯蒂娜•拉加德、英国央行行长安德鲁•贝利等国际金融界巨头全部参加了退场活动。乌克兰裔加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂亚•弗里兰德也加入其中。相反，韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基和日本、德国等国的长官没有退场。 当天，以线下形式出席的耶伦部长和鲍威尔议长等在会议上通过视频出席的俄罗斯财政部长安东•西卢阿诺夫（照片）的发言一开始就离开了会场。被特别邀请的乌克兰财政部长塞尔希•马尔琴科也离开了会场。同样通过视频出席的部分国家的经济首长以暂时关闭摄像头的行为参与了此次活动。 耶伦部长在会见G20轮值主席国印度尼西亚代表团时谴责了俄罗斯的残酷侵略行为，并强调俄罗斯在国际社会上很难得到像以前一样的待遇。他反复主张，在预定于11月在印度尼西亚巴厘岛举行的G20峰会上，应该抵制俄罗斯。21日，耶伦与马尔琴科举行了会晤，讨论了援助乌克兰的方案。 美国白宫发言人珍•普萨基也表示：“支持耶伦部长的措施。这表明俄罗斯总统普京和俄罗斯被孤立在世界舞台上。”会场外也对俄罗斯提出了批评。据政治媒体《政治报》报道，弗里兰德部长对俄罗斯官员批评说：“通过旁观征集俄罗斯的战争犯罪。” 但是洪副总理在西卢阿诺夫长官发言前已经结束了演讲，但并没有退场。 在7个主要国家（G7）中，德国、日本、意大利等3个国家的财政部长也坚守岗位。G20层面谴责俄罗斯的联合声明也未能通过。西卢阿诺夫部长反驳道：“不要将经济机构G20政治化。”

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