美国提交安理会对朝新制裁决议草案，“把朝鲜原油供应减少一半”. April. 15, 2022 07:57. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国在联合国安理会新的对朝鲜制裁决议草案中要求，把对朝鲜的原油供应减少一半，并禁止其出口矿物产品。草案中不仅禁止朝鲜进行核试验和弹道导弹试验，还禁止朝鲜试验可以对韩国和日本进行打击的携带核弹头的巡航导弹。 路透社当地时间13日报道说，美国已向联合国安理会15个理事国提交了包含上述内容的对朝制裁决议草案。这是自2017年12月通过安理会2397号决议后，时隔5年再次向联合国安理会分发传阅对朝鲜制裁决议草案。这一草案是针对朝鲜打破暂停核、导弹试验承诺、3月24日发动试射洲际导弹的挑衅而采取的措施。 美国在制裁决议草案中提出，把对朝鲜的原油供应量从每年400万桶减少到200万桶，精炼油从50万桶减少到25万桶。据推测，朝鲜一年的石油消费量为400万至550万桶。值得注的是，草案把巡航导弹也纳入制裁对象，将禁止发射的对象扩大到了可以搭载核弹头的所有导弹。安理会目前的制裁决议规定：“朝鲜不能利用弹道导弹技术进行发射和核试验。”以此为依据，文在寅政府一直认为，不仅是巡航导弹，朝鲜发射短程弹道导弹也不是挑衅行为。

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