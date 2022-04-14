韩国军方向乌克兰追加援助防弹背心等非战斗物资. April. 14, 2022 08:03. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦方面明确表示，政府下个月上台后，不会向乌克兰提供战斗武器的支援。韩国军方已经决定，向乌克兰追加提供价值20亿韩元的非战斗物资。 尹锡悦方面发言人裴贤镇在13日举行的新闻发布会上，就乌克兰总统此前在韩国国会视频演讲中要求提供武器支援的问题回答说：“据我所知，现任（文在寅政府）政府也（对武器支援）表示了拒绝。”也就是说，新政府也很难提供战斗武器支援。不过，裴贤镇还表示：“对于（对乌克兰）的人道主义援助，新政府正在考虑扩大方案。” 韩国军方计划最早从下周开始，通过飞往欧洲的定期货物航班，数次向乌克兰当地运送价值20亿韩元的非战斗物资。军方相关人士当天表示：“决定向乌克兰提供防弹背心、头盔、战斗粮食、医疗用品等军需物资，正在准备运输程序。” 军队追加提供的非战斗物资比上个月已经支援的物资（10亿韩元）增加了一倍左右。 据悉，乌克兰政府要求紧急援助的项目正在与乌克兰政府进行协商。不过，韩国军方表示，韩国政府不提供杀伤用武器支援的立场没有变化。 乌克兰总统泽连斯基11日在对韩国国会朝野议员发表的视频演讲中表示，“韩国拥有能够阻止俄军船只和导弹的各种军事装备”，公开要求提供武器支援。在此之前的8日，乌克兰国防部长列兹尼科乌也向韩国国防部长徐旭要求提供便携式反坦克及防空武器等多项武器支援。

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