“纯真的少女，像白纸一样”“因为是正义的海盗，所以非常依赖”. April. 13, 2022 08:07. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 19世纪英国浪漫主义诗人拜伦演唱的正义的海盗康拉德和纯情少女梅多拉的爱情故事将以华丽的身姿登上舞台。这是国立芭蕾舞团将于20日至24日在首尔瑞草区艺术殿堂歌剧院上演的古典芭蕾《海盗》的故事。《海盗》是法国出身的编舞家马里乌斯•普蒂法于1899年创作后，经过了众多艺术家的手。国立芭蕾舞团从两年前开始推出了将《海盗》的编舞、叙事、音乐全部更换的新版本。 在本赛季中，首席舞蹈演员许瑞明（32岁）和独唱者沈贤姬（30岁）将首次合作演绎康拉德和梅多拉情侣。许瑞明继2020年公演之后个人第二次出演康拉德一角，而沈贤姬将饰演梅多拉一角，首次登台亮相。在首尔公演之前，两人于1日在春川文化艺术会馆呈现了初舞台，受到了观众的起立鼓掌。 12日在首尔艺术殿堂见到的沈贤姬说：“因为是第一次，所以很紧张，哥哥鼓励我说‘再放松一点，从容一点’，我才能够顺利结束演出”，“演戏的时候很开心，但结束后却忙得不可开交。”许瑞明称赞沈贤姬说：“观众们可能没有察觉到，刚开始贤姬非常僵硬”，“很难重新振作精神,但是她很快就适应了舞台。” 国立芭蕾舞团独奏家兼编舞家宋贞彬新编的《海盗》的舞蹈需要高难度技术和巨大的体力。34~38 挥鞭转（Fouette•支撑一只脚，挥动另一条腿旋转的动作）和需要一下子举起芭蕾舞女演员的托举……艰难的动作接连不断，在国立芭蕾舞团舞蹈演员中间也“臭名远扬”。 “因为动作一直不停歇，所以只有在观众鼓掌时才能一边打招呼一边休息。所以掌声越久越好。因为可以休息很久。（笑）”（许瑞明） “虽然在技术上很辛苦，但也要忠实于爱情这一感情表达。做动作的时候也要对视微笑……真的是一部需要花费很多心思的作品。”（沈贤姬） 最近，只要对视，两人就会练习Pas de deux（双人舞）动作。据说，两人在坠入爱河的恋人跳的第二幕的卧室双人舞上花了很多工夫。 “卧室双人舞开始时，一般都是梅多拉靠着康拉德进入卧室，我们决定稍微变形一下。如果害羞的梅多拉向后停顿，康拉德就会用手抓住并带领她。”（许瑞明） “这是源于练习时对话的动作。当心爱的人走近时会有怎样的反应、激动的心情时如何牵手等，我们一一进行了对话，研究了动作。”（沈贤姬） 两人是善花艺术高中相差一个年级的前后辈，从加入国立芭蕾舞团到站在同一舞台上，两人已经结缘10多年。 “我从小就在旁边看着哥哥。因为哥和我的丈夫也很熟，所以平时也经常来我家玩。最重要的是作为舞蹈演员，经验丰富，所以非常依赖哥哥。我们是累的时候会相互依靠的搭档。”（沈贤姬） “贤姬就是单纯的少女梅多拉。因为像白纸一样，所以无论涂上什么颜色或画都能流畅地消化。而且比什么都轻！对芭蕾舞演员来说，那是最棒的。（笑）”（许瑞明） 门票价格为5000~10万韩元

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