“17%的新冠肺炎患者因后遗症无法重返工作岗位”. April. 12, 2022 08:27. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 据英国《金融时报》（FT）9日（当地时间）报道，虽然患上新型冠状病毒肺炎（COVID-19）后有所好转，但经历后遗症的全世界超过1亿人中，相当一部分人因健康问题无法重返工作岗位。《金融时报》预测说，随着因后遗症不能工作的人增加，劳动市场将出现劳动力不足的后暴风。 据《金融时报》报道，在英国，每5名患新冠病毒肺炎住院的患者中就有1人出院5个月后也没能回到工作岗位。英国莱斯特大学共同研究组表示，对2020年3月至11月新冠肺炎1170名住院患者进行了追踪调查，结果显示，约17%的患者因后遗症无法重返工作岗位，约19%的患者因健康问题跳槽。另外，25%的英国企业表示，新冠肺炎后遗症是长期缺勤的主要原因。 美国的情况也类似。据智囊团布鲁金斯研究所透露，以去年11月为基准，企业等的1060万名用人需求中，15%以上是新冠肺炎后遗症带来的空缺补充。也就是说，因健康问题未能重返工作岗位的人超过了150万人。 专家们表示，新冠肺炎后遗症有可能成为史上最严重的招聘难的原因。美国总统拜登5日指示美国国立保健院（NIH）等相关机关对新冠肺炎后遗症进行国家层面的研究，并敦促保护患有后遗症的劳动者的权利。

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