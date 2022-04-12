当冒牌货遇上冒牌货，寻找真正的人生. April. 12, 2022 08:27. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 美国新泽西州的一个小城市。大型超市职员韩裔领养儿秀雅遇到了行为异常的怪老头尼布拉，故事由此开始。尼布拉委托谎称自己是摄影家的秀雅进行拍摄。在拍摄过程中秀雅知道了尼布拉的真实身份。他是被称为“疯子杀人魔”的独裁者的第四位替身演员。 1日在首尔中区国立贞洞剧场开幕的音乐剧《Showman：某独裁者的第四位替身演员》讲述了冒牌货独裁者和冒牌货摄影师相遇寻找各自面貌的过程。这是制作《女神在看》、《红皮书》的“韩李朴三重奏”（韩正锡作家、李善英作曲家、朴素英导演）时隔3年推出的新作。 从善于模仿他人的8岁少年时期开始，到在剧团里辗转于配角的青年、到作为独裁者替身负责群众演讲为止……轮流演绎主人公尼布拉的演员尹树、姜柱东以超越年龄的演技展现了一个男人的人生。在旁边看着他的秀雅（朴兰珠，郑云善饰）认为自己是照顾身体不舒服的弟弟的保姆。在职场上，为了担任因病假而空缺的上司职务，她跟随上司的行动和思考方式，塑造自己的形象。从模仿他人生活的角度来看，秀雅逐渐意识到自己与自身厌恶的尼布拉并没有什么两样。 装饰作品开头和结尾的曲目《人生就像我的身高一样》的舞台演出涵盖了整部剧。当深海升起的蓝色照明包裹全身时，尼布拉把双手举过头顶乱舞。对于这时响起的曲目《人生就像我的身高一样》中出现的歌词“人生正如像我身高一样深邃的大海”，韩正锡作家表示：“我想表现的是无论多么深的大海，只有努力跳上去才能呼吸的人生枷锁。” 《原声》、《Good Girl》等歌曲让人耳目一新。在音乐剧中，包括生疏的小号在内，小提琴、大提琴等6人组成的管弦乐乐队进行现场演奏也是一大魅力所在。作曲家李善英表示：“本以为尼布拉感受到的凄凉和小号非常吻合，但结论是变成了非常喜欢的乐器。”该音乐节将一直演出到5月10日，门票价格7万韩元。

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