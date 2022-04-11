三星电子向中小企业无偿转让276项半导体技术等. April. 11, 2022 07:42. by 具特敎 kootg@donga.com. 三星电子将拥有的半导体等7个领域的276项技术无偿转让给中小企业。其宗旨是提高中小企业的竞争力，帮助共同发展。 产业通商资源部10日表示，将从11日开始到下月13日为止，招募希望参与“2022年产业部-三星电子技术分享”事业的企业。今年三星电子将在移动设备、通信、网络、半导体、显示器等7个领域公开共276项技术。 技术分享是将大企业或公共机关等拥有的未应用技术无偿转让给中小企业的事业。该事业始于2013年，主要是为了提高中小企业的技术竞争力，实现共同发展。到去年为止，共有2402项技术被转让给了1043家企业。 例如，自动心脏冲击器（AED）生产企业A公司从三星电子无偿获得了“网络上的服务共享”技术。通过这一技术，在世界上首次开发出了以物联网（loT）为基础的AED综合监控装置，被指定为优秀革新产品。 希望分享技术的中小企业可以根据产业部（www.motie.go.kr）和韩国产业技术振兴院（www.kiat.or.kr）网站上的事业公告进行申请。如果通过审议委员会的评价确定技术转让，将无偿获得专利权等转让。 产业部产业技术融合政策官卢建基（音）表示：“利用三星电子开发的技术，将成为中小企业革新成长的机会”，“计划今年内追加推进韩国电力公社、浦项制铁、SK集团等参与的技术分享。”

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