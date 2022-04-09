洪楠基总理“积极考虑加入IPEF”，拜登主导的印太地区经济协议体. April. 09, 2022 07:26. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 政府将积极考虑参与美国主导的“反华经济共同体”印度太平洋经济框架（IPEF）。另外，就日本主导的多边贸易协定“全面、渐进的跨太平洋经济伙伴协定（CPTPP）”问题，决定在现政府任期内申请加入。 经济副总理兼企划财政部长官洪楠基8日召开“第6次对外经济安保战略会议”，并做出了上述表示。洪副总理表示：“IPEF的讨论将更加具体，讨论速度也会加快”，“将向积极参与的方向讨论立场和今后的计划。” IPEF是美国总统拜登去年10月提议的印度太平洋地区的新经济协议体。 总统当选人尹锡悦派遣的韩美政策协议代表团7日（当地时间）也在华盛顿举行的座谈会上表示：“（关于IPEF的成立）希望韩国作为负责任的中枢国家，共同构建地区经济秩序。”因此，有观测认为，新政府上台后将正式参与IPEF。 洪副总理还表示：“CPTPP将在‘本届政府内申请加入，下一届政府加入协商’的大框架下，最终检查追加的损失支援方案和今后的行动计划等。”如果加入CPTPP，农业部门将不可避免地受到打击，因此农业业界仍然表示反对。

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