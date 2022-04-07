MLB“防止偷暗号”…电子设备“PitchCom”被允许在正式比赛中使用. April. 07, 2022 07:57. by 黃奎引 kini@donga.com. 现任职业棒球KIA电池俱乐部教练金相勋（44岁）曾在2011年作为起亚汽车广告模特登场。妻子在他手上涂上粉红色指甲油后，当时担任起亚队主力捕手的金教练说：“（颜色）应该涂得再深一点。”接着传来了“不死鸟”朴哲顺（66岁）的声音。“世界上只有棒球才能化出关怀的手妆。” 但是现在，为了能让投手看清暗号，在手上涂指甲油的捕手将消失在历史舞台。因为美国职业棒球大联盟（MLB）事务局6日表示，允许在正式比赛时使用用于传递暗号的电子设备“PitchCom”。 PitchCom是一套电子设备，由贴在捕手左手腕上的垫片和投手及野手用耳机组成。捕手选择球种和球路按下按钮，设备就会加密该内容，然后用“向外漏的快球”等语音传达给投手。野手最多可以从三人那里听到相同的内容，在选择防守站位时可以获得帮助。通常被称为“中心线”的2垒手、游击手、中坚手成为耳机主人的概率很高。 MLB事务局去年在美职棒小联盟Single A中试用了该设备后，今年将试验舞台扩大到了MLB春季集训。MLB事务局认为，该电子设备不仅可以防止“偷暗号”，还可以减少比赛用时。因为在投手在投球踏板上完成投球准备之前，也可以提前得到暗号。《纽约时报》预测说：“目前MLB所以30支球队中，只有15支球队使用该设备，但到赛季结束为止，所有球队都将使用设备。”

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