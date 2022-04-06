上月物价上涨4.1%…10年零3个月以来的最大幅度. April. 06, 2022 08:06. by 具特敎 kootg@donga.com. 上个月消费物价时隔10年再次超过了4%的涨幅。由于俄罗斯入侵乌克兰等原因，原材料价格暴涨，对整个物价产生了影响。政府也预测物价上涨趋势会维持一段时间，并决定从下月开始将油类税下调幅度扩大到30%。 据统计厅5日发表的《消费物价动向》，3月份消费物价比去年同期上涨了4.1%。这是自2011年12月（4.2%）之后10年零3个月以来的最高值。消费物价在去年4~9月一直维持在2%左右，从去年10月（3.2%）开始上升到了3%左右。 4%的物价上涨是由石油类等工业产品和餐饮等个人服务牵引的。特别是石油类价格同比暴涨31.2%。汽油（27.4%）、柴油（37.9%）都大幅上涨。石油类3月份对物价的贡献度（1.32个百分点）比前一个月（0.79个百分点）增加了0.53%。据分析，上月国际油价超过每桶100美元后，国内能源价格上涨，对工业产品等物价做出了连锁反应。 个人服务项目增加了4.4%。其中，餐饮物价39个品种全部上涨，共增长6.6%。这是自1998年4月（7.0%）以来的最大涨幅。据分析，随着消费表现出恢复趋势，原材料费、送货费等也反映在价格上。 政府预测，随着乌克兰事态的长期化，高物价状况将持续一段时间。从本月开始，随着电价和城市煤气费的上涨，百姓家庭负担加重。经济副总理兼企划财政部长官洪楠基5日在物价关系次官会议上表示：“从下个月开始到7月为止，将把油类税下调幅度从目前的20%扩大到30%。”

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