权顺灿将出任职业女排兴国生命队新任主教练. April. 02, 2022 07:31. by 姜泓求 windup@donga.com. 新版图打开了。因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而提前结束的职业排球女子组球队正式开始了主教练交替工作。信号弹是由兴国生命发射的。兴国生命1日表示，已任命前男子组KB损害保险队主教练权顺灿（47岁•照片）为新任主教练。合同条件没有对外公开。 成均馆大学出身的权教练在三星火灾队度过了选手生涯后，先后担任过友利资本、大韩航空的助理教练，从2017年开始他作为主教练执教了KB损害保险队三年时间。 与之前合同期满的前主教练朴美姬（59岁）同行8年的兴国生命解释说：“我认为，作为以身作则的队长，具有温柔魅力的权教练是巩固球队名誉的最佳人选。”权教练表示：“将重振在第四届综合冠军中发光的兴国生命的传统。从我开始带头，选手和教练组都会齐心协力。”兴国生命队当天还让自由签约选手（FA）二传手金多率（25岁）留在了球队。年薪1.1亿韩元，有条件奖金1000万韩元，合同期限为3年。 此前，继韩国道路公社队主教练金钟民（48岁）、现代建设队主教练姜成亨（52岁）、IBK企业银行队主教练金浩哲（67岁）之后，权浩哲也加入其中，新赛季女子组7支球队中一半以上都是男子组主教练出身。 与主教练李永泽（45岁）结束2年合约的KGC人参公社就续约问题进行了权衡，但最终还是决定更换主教练。随着最近新任球队老板上任，他表现出了对变化和革新的意志。KGC人参公社队目前正在考虑包括外国人主教练在内的多名候选人。 1日进入季后赛的男子组主教练交替工作也将全面展开。韩国电力队主教练张炳哲（46岁）、OK金融集团主教练石镇旭（46岁）、三星火灾队主教练高熙振（42岁）等将在本赛季结束后结束合约。在三支球队中，只有韩国电力队踏上春季排球（季后赛）舞台。

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