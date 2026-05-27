防弹少年团时隔五年再获全美音乐奖最高奖项 高呼“我们做到了”

“阿米（防弹少年团粉丝团），我们又一次做到了！”（防弹少年团队长RM金南俊）防弹少年团（BTS）在美国大众音乐颁奖典礼“全美音乐奖（AMA）”上，获得了最高奖项“年度艺人”。这是继2021年后第二次获奖，防弹少年团是唯一获得全美音乐奖最高奖项的亚洲艺人。防弹少年团于当地时间25日在拉斯维加斯米高梅大花园竞技场举行的颁奖礼上，被评为“年度艺人”。该奖项有泰勒•斯威夫特、嘎嘎小姐、布鲁诺•马尔斯、贾斯汀•比伯、坏痞兔等全球流行巨星参与竞争。防弹少年团还获得了“夏日之歌”和“最佳韩国流行乐男艺人”，成为三冠王。队长金南俊在领奖台上表示：“感谢大家在我们所有成员服完兵役后，再次给予我们获得这份珍贵奖项的荣耀”，“一如既往，向共度13年的阿米致以最诚挚的感谢。”成员朴智旻表达了喜悦：“感谢大家参与世界巡演，在每个城市给予我们厚爱”，“一直给予我们支持和爱的阿米，真的很爱你们。”防弹少年团今年荣膺三冠王，在全美音乐奖获得的奖杯增至14座。在团体类别中，这是仅次于20世纪最受欢迎的乡村乐队“阿拉巴马”（23座）的第二多获奖纪录。全美音乐奖与格莱美奖、公告牌音乐奖（BBMA）并称为美国三大流行音乐颁奖礼。各奖项提名由专家参与，综合考虑专辑及音源销量、电台播放次数等选定，最终获奖者通过官网等渠道进行百分之百公众投票决定。由HYBE和格芬唱片联手打造的全球女团“KATSEYE”也在全美音乐奖斩获三冠王，获得了相当于新人奖的“年度新人”、“突破流行艺人”和“最佳音乐录影带”。韩国成员允彩表示：“感谢能和成员们在一起，将带着自豪感继续展现我们的文化。”去年大受欢迎的奈飞动画《Kop：猎魔女团》主题曲《Golden》获得“年度歌曲”，“最佳韩国流行乐女艺人”由女团TWICE夺得。史智媛记者 4g1@donga.com