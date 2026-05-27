8000吨级韩国型核潜艇，将在“30年代后半段”问世

韩国政府26日公布“大韩民国核动力潜艇基本计划”，内容包括将应对朝鲜核和导弹威胁的韩国型核动力潜艇（核潜艇）开发项目命名为“张保皋N项目”，第一艘核动力潜艇将于2030年中期下水。据悉，韩国军方虽然对韩国型核潜艇的具体参数保持缄默，但最近确定了开发3艘相当于美国海军弗吉尼亚级（7800吨级）攻击型核潜艇的约8000吨级核潜艇的计划。韩国国防部长安圭伯26日在庆南镇海海军潜艇司令部举行的“第一届未来国防战略委员会”上，报告了以今后适用于核潜艇建造及运用等5项原则为主要内容的核潜艇开发基本计划。他表示：“将在2030年代中期让1号舰下水，2030年代后半期以后实现电力化；将开发使用低浓缩铀的核燃料，最大限度地减少核燃料的更换，实现长周期运转。”他还强调：“韩国不拥有任何形式的核武器，也不会开发核武器，这一立场坚定不移。韩国将履行高水平的核不扩散义务。”据分析，这是为了消除国内外对核潜艇开发可能成为核武器开发起点的忧虑。这是韩国政府自去年11月发表包含美国批准韩国建造核潜艇的韩美首脑间协议内容的事实清单后，时隔6个多月再次发表包含核潜艇开发蓝图的基本计划。据悉，在此次发表基本计划之前，联合参谋本部最近召开联合参谋会议，最终决定核潜艇规模约8000吨级，开发3艘以上。去年10月，时任海军参谋总长姜东吉曾表示5000吨以上，但这次决定规模比当时更大。韩国总统李在明当天强调：“核潜艇是以坚固的韩美同盟为基础，我们自行负责韩半岛和平与安全的意志的象征。这对强化大韩民国的防卫产业力量也会作出巨大贡献。”对于战时作战指挥权移交问题，李在明表示：“这将成为进一步明确韩国作为防御韩半岛的主体地位的契机。将通过韩美间的紧密协商，完成包括移交时间在内的恢复作战权具体路线图。”孙孝周记者、尹多彬记者 hjson@donga.com、empty@donga.com