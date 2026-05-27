欧洲5月遭遇40摄氏度高温热浪 体育活动中死亡事件接连发生

法国、英国等欧洲主要国家正遭受早到的5月高温热浪侵袭。据法国《巴黎人报》和《世界报》25日报道，巴黎白天气温23日今年首次突破30摄氏度后，高温天气将持续至26日，白天最高气温较往年高出约12摄氏度。特别是英吉利海峡对面的法国布列塔尼地区，白天最高气温超过35摄氏度，已发布黄色高温预警。这是自2004年高温预警系统启用以来，首次在5月发布黄色预警。法国最热的南部地区5月白天最高气温也罕见地超过37摄氏度。法国气象局叮嘱称，“此前任何一年5月都未曾见过的高温热浪过早来袭并持续不退”，呼吁民众注意。高温相关疾病等热浪损害也接连发生。24日，巴黎一场业余跑步比赛中，一名男子死亡，10人被送往医院。里昂一处体育设施内，一名正在运动的女性也身亡。法国体育部长玛丽娜•费拉里在社交平台X上致哀并写道：“此次事件表明，高温天气中进行体育活动需要绝对注意。”据美联社报道，24日开幕的世界四大满贯网球赛之一的法国网球公开赛上，选手和观众都在与高温搏斗。选手们在比赛间隙将冰袋围在颈部，当赛场洒水时，观众们要求也向自己喷水，出现了别样景象。据英国广播公司（BBC）报道，25日伦敦白天最高气温达到33.5摄氏度，刷新5月历史最高气温纪录（1922年32.8摄氏度）。比伦敦等英格兰地区相对凉爽的威尔士和北爱尔兰，白天最高气温也分别达到27.4摄氏度和23.4摄氏度，创下今年最高纪录。据此，英国卫生安全局22日向中西部、英格兰东部、伦敦等地发布了高温预警中第二高的橙色预警。英国广播公司称，这是英国最早发布的橙色预警。葡萄牙、西班牙、意大利等南欧国家同样正遭受5月高温热浪。特别是葡萄牙部分地区最高气温逼近40摄氏度，西班牙南部地区逼近38摄氏度。意大利当局建议在罗马等地，限制中午12时30分至下午4时持续暴露于直射阳光下的作业。分析认为，欧洲5月高温热浪源于北非北上的暖空气被禁锢在西欧上空的高压系统中，形成热穹顶现象。彭博社分析称，高温热浪提前发生，将导致土壤水分加快流失，进而陷入气温更易升高、降雨减少的恶性循环。柳根亨 noel@donga.com