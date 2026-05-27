郑溶镇：“是我的错，请求宽恕”……是提高企业社会责任标准的时候了

新世界集团会长郑溶镇就星巴克韩国的“坦克日”营销争议向国民道歉说：“所有的责任都在我身上。”本月18日引发争议后，郑溶镇于第二天发表书面道歉，时隔一周再次进行了当面道歉。星巴克韩国在5·18光州民主化运动纪念日举行了使用“坦克”一词和“桌上啪的一下”字句的“坦克日”活动，丑化因5·18民主化运动和拷问而死亡的已故烈士朴钟哲，受到了强烈批评。新世界集团虽然解雇了星巴克韩国代表和负责职员并进行了道歉，但批判舆论并没有减弱。结果，郑会长当天再次低头表示：“请求大家宽恕。”尽管集团老总出面道歉，舆论反应仍然不一。企业进行不当营销应承担的责任同样重大。新世界集团表示，经内部调查，未能查明相关职员是否存在故意行为。提议“坦克日”名字的职员等3人拒绝提交手机，公司内部聊天工具对话记录也只保留约一周内容，暴露出企业层面查明真相的局限性。相关问题有待警方后续调查查明。星巴克韩国通过组长、负责人、本部长、代表理事等4个阶段的报告程序，批准了此次营销。在此过程中，谁也没有叫停。7名活动相关人员中，一部分人连包含相关营销设计试行方案的电子邮件的附件都没有打开，就按惯例进行了批准。法务组也没有对此进行研究。事先过滤问题的内部控制系统瘫痪了。此次争议一石激起千层浪，甚至被外媒报道。连李在明总统也发声抨击，演变成6月3日地方选举前夕朝野政党政治斗争的导火索。在公职社会也掀起了“不买”运动。集团老总低头向美国总公司道歉说，“这是绝对不应该发生的事情”，因此首先要查明真相，并防止再次发生类似事件。如果政府层面的介入或政治家继续无理的“打击企业”，可能会引发混乱，给通商压力带来借口，因此务必慎重。围绕企业营销一再出现政治争议是个问题。现在，企业的社会责任不仅仅局限于创造工作岗位和缴纳税金的狭义。不仅要考虑对股东，还要考虑到对地区社会等多种利害关系者的影响，被要求承担积极的社会责任。只有将达不到国民要求的企业高管和员工的认识和言行、松懈的内部控制系统改变为脱胎换骨的水平，才能防止类似事件再次发生。