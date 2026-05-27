特朗普在伊朗浓缩铀处理上后退一步：“伊朗铀可在当地和第三国废弃”

美国总统特朗普表示，可以接受在伊朗当地或第三国废弃伊朗拥有的高浓缩铀的方案。特朗普当地时间25日社交媒体平台“真实社交”上表示：“（伊朗的）浓缩铀将立即运往美国废弃，或在与伊朗的合作和协调下在当地（伊朗）废弃。”他还说：“也有可能在双方都能接受的其他场所废弃。这个过程将在美国原子能委员会或相应机构的在场下进行。”特朗普此前一直坚持美国应该掌控可以制造10枚核武器的440公斤伊朗高浓缩铀的方针。伊朗对此表示强烈反对，双方的分歧没有缩小，如今特朗普从原来的主张后退了一步。分析认为，这是为了在签署旨在结束战争的谅解备忘录之前，缩小与在核议题上强硬的伊朗之间的立场差距。也就是说，为了加快谈判速度，特朗普提出了在一定程度上接受伊朗要求的折中方案。不过，如果伊朗在本国执行废弃过程，随时都有可能进行再浓缩。对于特朗普来说，他将不得不承担被批评为“不完全弃核”的负担。实际上，美国执政的共和党的强硬派相当不满，批评特朗普政府未成达成此次战争的爆发理由“消除伊朗核能力”就接受伊朗的主张。此外，管辖中东的美军中部司令部在同一天表示，出于自卫权，空袭了伊朗南部的导弹发射基地和船舶。虽然中央司令部表示此次攻击是“自卫权层面”，但有分析认为，在两国即将达成结束战争协议的情况下，美国此举是为了提高协商能力，以武力对伊朗施压。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com