“뱀 물림, 남의 일 아닐 수도”…기후변화에 독사 서식지 재편

기후변화로 사람과 독사가 마주칠 가능성이 커지고 있다는 연구 결과가 나왔다. WHO가 주도한 연구진은 전 세계 주요 독사 508종의 분포를 분석해 2050년과 2090년의 서식지 변화를 예측했다. 연구 결과 많은 독사는 서식지를 잃을 위험에 놓였지만, 일부 치명적인 독사는 기존에 거의 나타나지 않던 지역으로 이동할 가능성이 제기됐다.
가디언은 21일(현지시간) 세계보건기구(WHO)가 주도한 연구를 인용해 독사들이 기온 상승과 환경 변화에 적응하기 위해 서식지를 옮기고 있다고 보도했다. 연구진은 이 같은 변화로 사람과 독사의 생활권이 더 넓게 겹칠 수 있다고 경고했다.
연구에 참여한 데이비드 윌리엄스 WHO·멜버른대 연구원은 “집 뒷문을 나섰다가 우연히 뱀에 물리는 일도 앞으로는 하나의 위험으로 봐야 할 수 있다”고 설명했다.
이번 연구는 국제학술지 ‘PLOS 소외열대질환’에 실렸다. 연구진은 공공·민간 데이터베이스, 시민 과학 플랫폼, 박물관 기록, 과학 문헌, 전문가 관찰 자료 등을 종합했다.
연구진은 전 세계 독사 508종의 서식지를 분석했다. 이어 2050년과 2090년에는 이들 독사가 사는 지역과 사람이 사는 지역이 얼마나 겹칠지 예측했다.
연구 결과 많은 종은 더위와 서식지 훼손으로 살 곳을 잃을 가능성이 컸다. 퍼프애더, 산호뱀, 코퍼헤드 등 많은 종은 기온 상승과 서식지 훼손으로 생존에 어려움을 겪을 수 있는 것으로 나타났다.
반면 일부 독사는 새로운 지역으로 이동할 가능성이 제기됐다. 검은맘바는 케냐 해안과 에티오피아, 에리트레아, 콩고, 지부티 일부 지역에서는 줄어들 수 있다. 하지만 남아프리카공화국과 나이지리아, 소말리아 일부 지역에서는 분포가 넓어질 것으로 전망됐다.
문제는 독사가 이전에는 거의 나타나지 않던 지역으로 이동할 수 있다는 점이다. 아시아의 크레이트는 미얀마 숲과 중국 윈난성에서 중국 중부·북부의 인구 밀집 도시 쪽으로 옮겨갈 수 있다는 예측도 나왔다.
영국에서도 발견되는 유럽살무사는 앞으로 사람과 마주치는 일이 더 늘어날 수 있다. 다만 다른 일부 살무사류는 서식지가 줄어들 것으로 예상됐다.
인도에서는 피해 우려가 더 크다. 인도에서는 매년 약 6만 명이 뱀 물림으로 숨진다. 연구진은 코브라, 러셀살무사, 크레이트 등 치명적인 독사들이 남부에서 인구가 더 많은 북부 지역으로 이동할 수 있다고 봤다.
윌리엄스 연구원은 “50년 뒤에는 지금까지 발견되지 않았던 지역에 독사가 나타날 수 있다”고 말했다. 그는 “과거에 이런 위험에 익숙하지 않았던 사람들이 독사와 마주치게 될 수 있다”고 설명했다. 이어 일부 국가는 농가 마당이나 물가에서, 또 다른 국가는 놀이터나 조깅 코스 근처에서 독사를 마주칠 수 있다고 덧붙였다.
연구진은 이번 연구가 보건 당국의 대응에 활용될 수 있다고 밝혔다. 독사가 새로 늘어날 가능성이 큰 지역을 미리 파악하면 항독소 비축과 의료시설 준비, 외딴 지역의 의료 접근성 개선에 도움이 될 수 있다는 설명이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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