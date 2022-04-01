《虎胆龙威》系列男主布鲁斯•威利斯因患失语症宣布息影. April. 01, 2022 07:47. by 金聖模 mo@donga.com. 据《美联社》当地时间上月30日报道，因《虎胆龙威》（Die Hard）、《灵异第六感》（The Sixth Sense）等电影而广为人知的美国好莱坞明星布鲁斯•威利斯（67岁•照片）因失语症宣布退出演艺圈。 据美联社报道，威利斯的前妻电影演员黛米•摩尔和现任夫人模特艾玛•赫明•威利斯以及5个子女当天在社交网络服务（SNS）上发表了上述内容的声明。威利斯的家人表示：“布鲁斯经历了健康问题，最近被诊断为失语症，认知能力受到影响”，“我们作为家人，正在与他一起克服这件事。” 失语症主要是左脑部位异常，语言功能出现问题，无法正常对话的疾病。由于语言处理过程的障碍，很难理解和使用语言。他的失语症有多严重，原因是什么，目前还不得而知。美联社报道说：“失语症一般是由脑中风或头部受伤引起的，但也有可能是由生长缓慢的脑肿瘤或退行性疾病等引起的。” 据悉，从小就结巴的威利斯在高中时为了改掉结巴的习惯，开始演话剧。20世纪70年代在百老汇舞台上正式开始演艺生涯的他，在80年代凭借系列电视剧《蓝色月光》而名声大噪。 威利斯演技生涯的转折点和让他出人头地的作品是约翰•麦克蒂尔南导演执导的《虎胆龙威》（1988年）。凭借这部影片，他一跃成为世界级的动作明星。在制作到第5部的《虎胆龙威》系列中，威利斯饰演了为击退歹徒而“战斗到底”的纽约警察约翰•麦克莱恩，塑造了充满人情味的英雄角色。 曾出演过130多部电影的威利斯凭借《世界末日》、《第五元素》、《灵异第六感》、《罪恶之城》等众多电影大卖，受到了大众的喜爱。他的演技也得到认可，曾获得金球奖、艾美奖等，2006年他在好莱坞名誉大街上刻上了自己的名字。 威利斯的家人说：“因为知道布鲁斯对大家来说有很大的意义，所以决定共享消息。就像布鲁斯经常说‘享受人生’一样，我们计划一起做那些（享受人生的事情）。”

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