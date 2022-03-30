IMF建议“韩国有必要重新研究房地产税制”. March. 30, 2022 07:55. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）劝告说，文在寅政府有必要重新检查加强的综合房地产税（综合不动产税）和转让所得税等房地产税制的效果。相反，最近出现缓和（松动）征兆的家庭贷款规制则建议有必要加强。 国际货币基金组织29日公开了包含上述内容的《2022年年度协商结果报告书》。IMF在评价家庭负债和房地产政策时表示：“应该重新讨论房地产税制，提高民间部门参与住宅供应的诱因。”这可以解释为，政府为平息暴涨的房地产市场而加强的持有税和转让税等加重了住宅拥有者的税金负担，从而限制了市场的住宅供应，因此要检查税制改编的必要性。 另外，IMF建议，有必要进一步加强家庭贷款限制。IMF表示：“欢迎韩国政府加强住宅担保贷款认定比率（LTV）和适用个人总负债本息偿还比率（DSR）”，“低贷款利率、高信用贷款、房地产投资需求等家庭负债正在增加，房地产价格也在上升。”这与总统当选人尹锡悦提出的放宽贷款限制的公约背道而驰，因此备受关注。 IMF认为韩国的货币、财政、金融政策正常化速度是适当的。但是，如果滞胀现象（经济停滞中的物价上涨）等经济停滞危险具体化，就要果断应对。 也有人评价说，新政政策和财政准则的引进等非常合适。IMF表示：“欢迎引入财政准则等加强财政健全性、改善确保社会安全网的年金和反向抵押贷款等、在韩国版新政中追加人性新政的政策。” IMF预测，今年韩国的经济增长率与今年1月发表的世界经济展望修正报告书相同，为3.0%。物价方面，由于利率上调和今后能源价格稳定及供应网恢复等原因，今年和明年分别提出了与韩国银行预测值相同的3.1%和2.1%。

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