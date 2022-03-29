从首冠到登顶世界第一伍兹花了252天，而26岁的舍夫勒用了42天就首次登顶. March. 29, 2022 07:46. by 姜泓求 windup@donga.com. 在最近参加的5场大赛中，他3次捧起了冠军奖杯。不仅如此，在巡回赛首次获胜后，仅仅时隔42天就登上了世界排名第一的位置。斯科蒂•舍夫勒（26岁•美国•照片）开始书写美国职业高尔夫（PGA）巡回赛新的成功神话。 28日，在美国得克萨斯州奥斯汀高尔夫乡村俱乐部（CC）举行的世界高尔夫锦标赛（WGC）戴尔科技比洞赛中，舍夫勒消除了去年获得亚军的遗憾，拿到了巡回赛第3个冠军。 舍夫勒在当天的决赛中，以4&3（赢4洞剩3洞）战胜凯文•基斯纳（38岁），登上了冠军宝座。在12号洞（5杆）以果岭周围的沙坑击球成功抓下小鸟球，在该洞成功保帕是当天比赛的亮点。在同一天稍早举行的与达斯汀•约翰逊（38岁）的半决赛中，他以3&1（赢3洞剩1洞）获胜。舍夫勒在5天内共迎战7人，在共打完120洞的强行军中获胜。在27日的16强赛中，他以1洞优势战胜了去年的决赛对手比利•霍雪尔（36岁），成功一雪前耻。 获得210万美元（约26亿韩元）冠军奖金的舍夫勒不仅在赛季奖金（约740万美元•92亿韩元）和联邦快递杯积分（2170分）中排名第一，在世界排名中也跃居头把交椅。在获得巡回赛首胜的最短时间42天后，他成为了世界第一。而“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁）从首冠到登顶世界第一花了252天。 得克萨斯大学出身的舍夫勒在得克萨斯度过童年时期，当天在父母、妻子等家人面前荣登世界最佳高尔夫选手宝座。“在故乡球迷面前进行比赛的梦想实现了。很高兴能在这里比赛并夺得冠军。”有评价称，舍夫勒从去年11月开始与球童泰德•斯科特合作，高尔夫潜力暴露无遗。到去年为止，斯科特还背着巴巴•沃森（44岁）的球具袋，之后他在一次圣经研究集会上认识了舍夫勒，从此两人结下了不解之缘。直到上月14日在WM菲尼克斯公开赛上取得巡回赛首场胜利为止，在此前70场大赛中无缘冠军的舍夫勒，此后仅在5场大赛中就拿到了3个冠军。在7日结束的阿诺德•帕尔默邀请赛上他也取得了冠军。

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