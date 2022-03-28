拖延19天的文-尹会晤……应该是为启动协治而见面的开始. March. 28, 2022 07:58. . 文在寅总统和当选总统尹锡悦今天在青瓦台举行晚餐会晤。据悉，文总统提议重启16日告吹的会晤，尹当选总统表示答应，会晤得以举行。如果两人的会面得以实现，这将是大选后的第19天。这是民主化以后现任总统和当选总统到举行会晤历时最长的一次。监查院对新旧权力交替期监查委员的提请持否定意见，双方矛盾随之逐渐消失，会晤日程似乎也由此加快了步伐。 现在两人要面对面面对的悬案不止一两个。其中最具代表性的，从为个体户、小商贩补偿新冠损失的追补预算编制，到批准新政府总统办公室搬迁到龙山的预备费等。朝鲜发射洲际弹道导弹引发的安保不安和乌克兰事态引发的全球供应网危机等，也是紧迫的问题。为了国民团结而赦免前总统李明博，这一问题的讨论也不能一拖再拖。这些都是不能只交给实务渠道协商的问题。 在这种情况下，双方不能只顾树立自尊心。只要双方各让一步，就完全可以达成协议。文总统应该为新政府上台提供最大限度的协助，尹当选总统应该最大限度地礼遇即将离任的文总统。只有这样才能营造协治的氛围。万一会晤再次告吹或无果而终，无疑将辜负了国民们希望顺利移交政权的期待。 就像喝第一杯酒不能吃饱腹子一样，没有必要限制文总统和尹当选总统只举行一次会面。对于两人应该直接见面的问题和焦点问题，不必拘泥于次数，要经常见面。如果很难直接见面，哪怕是打电话呢。如果是外交安保等紧急悬案，两人可以立即协调意见，然后以“自上而下”的方式执行。 在两人会晤前后，双方应尽量克制诽谤或嘲弄对方的情绪性发言。在如此敏感的时期，刺激对方的粗暴言辞使两人的会面变得困难，使无法为国政运营进行必要的合作。像现在这样艰难的时期，不能眼中没有全体国民，而被只看自己强硬支持层的阵营理论所埋没。

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