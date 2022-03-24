美国新增确诊病例中35%感染“隐形奥密克戎”……一周内增加22%. March. 24, 2022 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 在欧洲和亚洲引起新冠再扩散的“隐形奥密克戎变异”（BA.2型奥密克戎亚种变异），不久后在世界最大感染国美国也将成为主要毒株。据悉，该毒株的传播力比现有奥密克戎强30%以上，因此令人担忧。 美国疾病控制中心当地时间22日表示，美国新增新冠确诊患者中，感染隐形奥密克戎毒株者的比率为35%。这比一周前的22%有所增加，比今年1月4日（0.4%）增加了约90倍。 据追踪新冠病毒的网站“Coveriants”（音）透露，截止到21日，在欧洲主要国家，“隐形奥密克戎”已成为支配毒株。以99%的新增确诊患者感染该变异的丹麦为首，挪威（90%）、瑞典（87%）、英国（85%）、瑞士（72%）、荷兰（70%）等国家的比率也居高不下。在亚洲，香港、菲律宾、孟加拉国新增确诊病例的100%是隐形奥密克戎毒株感染者。 保健专家们预测，隐形奥密克戎在美国也即将成为支配毒株。据美国《华盛顿邮报》报道，美国基因企业Helix最近对加利福尼亚、佛罗里达、宾夕法尼亚等人口密集州的病毒样本进行分析的结果显示，隐形奥密克戎毒株的检测占比达到了70%。

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