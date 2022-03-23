衣锦还乡的跳高招牌禹相赫表明今后的决心. March. 23, 2022 07:45. by 金培中 wanted@donga.com. “（对于第一个大赛冠军）我总是怀揣一颗渴望之心。今后想成为更多的‘第一’。” 20日在塞尔维亚贝尔格莱德举行的2022世界室内田径锦标赛男子跳高比赛中，作为韩国选手首次夺得世锦赛冠军的禹相赫（26岁•国军体育部队）22日回国。大韩田径联盟会长林大基等联盟相关人士送上花束表示欢迎，通过转播观看禹相赫活跃表现的粉丝们也对禹相赫衣锦还乡表示欢迎。 在去年举行的2020年东京奥运会上，禹相赫以24年来的新韩国纪录2米35的成绩突然上升到第4位，在此次大赛中他也创下了2米34的好成绩。上月在捷克胡斯托佩切举行的世界田径室内巡回赛上，他又以2米36的成绩打破了韩国纪录，因此“2米30”以上对他来说是理所当然的事情。他说：“我好像明白了（创造好成绩的）方法。”田径代表队垂直跳跃教练金道均（音）也表示：“有些选手在大赛达成目标后，身体就产生记忆。禹相赫在奥运会时也实现了目标，自己也产生了信任，身体好像一下子开窍了。” 与“微笑跳者”的外号不同，禹相赫在确定夺冠的瞬间流下了眼泪。他说：“虽然（室内标准）是世界排名第一，但这并不能保障比赛的第一名。确定第一名后，积压的负担感消失，流下了眼泪。” 今年，禹相赫将迎来室外世界田径锦标赛（7月）、亚运会（9月）等重大比赛。他说：“（詹马科）坦贝里（意大利）也在2016年该大赛（世界室内田径锦标赛）上夺冠，积累了经验，最终拿到了奥运会金牌。我也积累了很好的经验。” 禹相赫将参加下月举行的单项锦标赛兼亚运会代表队选拔赛。他将从5月开始参加海外比赛，瞄准世界田径锦标赛。

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