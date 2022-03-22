新冠疫情导致物价负担加重，低收入层是高收入层的1.4倍. March. 22, 2022 07:59. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 据分析，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情导致的物价上涨负担集中在低收入阶层。 韩国经济研究院21日表示，对新冠病毒扩散期2020~2021年和之前的2018~2019年各收入阶层的体感物价变化进行分析后，得出了上述结论。 据统计，将收入区间分为5个等级后，各级体感物价上涨率分别为：第1等级2.7%、第2等级2.4%、第3等级2.2%、第4等级2.1%、第5等级1.9%。收入等级越低，收入水平就越低。收入下游20%（第1等级）的体感物价上涨率是上游20%（第5等级）的1.4倍。 与高收入层相比，低收入阶层消费较多的商品物价相对大幅上涨是主要原因。 2020、2021年收入第1等级的支出中，食品和非酒类饮料的比重为22.4%，居住及水、电、气费为19.6%，保健为13.3%。而收入第5等级的相关支出比重分别为13.3%、8.7%和8%。这3个领域的物价上涨率平均为3.7%，是第5等级支出比重相对较高的教育、交通、饮食及住宿的物价上涨率0.7%的5倍以上。 韩国经济研究院推测，新冠病毒扩散导致居家办公等家庭生活必需品及健康相关需求增加，低收入层的支出负担加重。

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