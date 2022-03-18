从下月开始半导体核心零部件将适用0%配额关税. March. 18, 2022 07:49. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 从下个月开始，对半导体工程中使用的氖、氙、氪将征收0%的配额关税。由于俄罗斯入侵乌克兰，供需忧虑增大，价格暴涨，政府出面支援企业。 经济副总理兼企划财政部长官洪楠基17日召开紧急经济中央对策本部会议表示：“从4月开始，对俄罗斯和乌克兰进口依赖度较大的氖、氙、氪将适用配额关税（0%）。”目前适用于这些原材料的关税率为5.5%。 企划财政部决定将玉米饲料替代品种大麦的关税优惠配额从4万吨增加到25万吨。对俄罗斯依赖度高的明太鱼会适时释放政府储备的1.1595万吨物量。 对于因对俄罗斯的金融制裁而发生的汇款问题，政府通知说：“请利用俄罗斯的韩裔银行当地法人账户。”另外，他还介绍说，可以利用外交部“驻外使领馆快速海外汇款制度”。韩国的汇款人存入外交部账户后，韩国驻俄罗斯大使馆将转交给当地收款人。 洪楠基经济副总理表示：“进入3月以来，对俄罗斯和乌克兰的出口减少，国际油价上涨等带来的物价上涨压力大幅扩大等实物部门出现了部分冲击，如果事态长期化，其影响的幅度扩大也令人担忧。”

한국어