交接委员会今天启动……要制定超越朝小野大的超党派国政计划. March. 18, 2022 07:49. . 总统职务交接委员会的7个分科干事和发言人等交接委员人选已全部敲定。交接委员会今天举行揭牌仪式，正式成立。交接委员会将在总统就任前一天的5月9日之前接管现政府的组织和预算，为新政府制定政策蓝图。对国务总理和内阁成员等人事听证会对象进行检验和准备，也是交接委员会应该做的事情。也就是说，今后53天的交接委活动将决定尹锡悦政府的成败。 交接委员长安哲秀就交接委员会的构成解释说：“人选主要以相关领域的专业性为主。”大学教授出身者在24人中达到12人，在相关领域拥有丰富行政经验的官员和民间专家也有多人入选。但是，由于以能力主义为主导，在性别、世代均衡人事方面留下了遗憾。在24名交接委员中，女性只有4名，仅占16.7%。当选总统尹锡悦在大选期间强调的能够代表二三十岁一代的接任委员一个都没有。今后交接委员会在加强专业、咨询委员等实务人员时，应该积极考虑这一点。 现在的交接委员会要面对超越阵营和政派的超党派课题。在美中、美俄之间的霸权竞争加剧的情况下，朝鲜的导弹挑衅攻势正在进一步提高。克服新冠危机，恢复经济活力也是当务之急。更何况，尹锡悦政府必须面对朝小野大的国会。如果朝野之间没有紧密的沟通或协治，交接委员会制定的任何政策公约都很难见效。这也是此次交接委员会要集中力量制定朝野可以达成一致意见的超越党派的国政计划的原因。 接任委员们很有可能担任新政府的要职，因此内部很有可能发生围绕职位的心理战或矛盾纠纷。过去，交接委利用交接委的身份，私自谋取利益或“作威作福”的行为也屡见不鲜。这不能不说是给国民对接管委的期待泼冷水的行为。如果内部纲纪如此崩溃，交接委员会的活动只能走下坡路。为了克服当前的国家危机，当选总统尹锡悦和交接委员长安哲秀一刻也不能放弃交接委员会的活动。不能失去只关注国民和大韩民国未来的初心。

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