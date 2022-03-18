单日新增确诊病例暴增，超过60万人……死亡人数也最多，达429人. March. 18, 2022 07:50. by 赵建熙记者、李智云记者 easy@donga.com,becom@donga.com. 韩国一天之内出现了超过62万名的新冠确诊患者。全球单日新冠确诊患者哪怕有一次超过60万人的国家，以前只有美国。由于确诊患者剧增，单日新冠死亡人数也首次超过了400人。 疾病管理厅17日表示，截至当天零时，韩国新增新冠确诊患者为62.1328万人。这是加上前一天因系统错误而在统计中遗漏的7万名确诊患者的数值。除去他们，一天内确诊患者为约55万人。 这样的确诊规模，除了美国之外，在全世界都是史无前例的。据国际统计网站“我们世界数据”统计，各国单日确诊患者最多的是美国，为138.2027万人（1月10日），法国为50.2507万人（1月25日），德国为40.1828万人（2月16日）。自新冠疫情发生以来，韩国的单日确诊病例数位居世界第二。 从人口对比确诊比率来看，当天国内单日确诊患者数在全世界只有少数国家经历过。在美国，确诊患者最多的日子也只是每100万人中有4151人确诊，而韩国为12032人，接近3倍。除了以色列（26186名）和荷兰（22150名）以外，这是最高水平。 当天报告的新冠死亡人数也增加了429人。其中223人在死亡3天后才纳入统计。死亡超过3周的人也有3人。中央防疫对策总部流行病学调查分析团团长李相元在当天的新闻发布会上表示：“随着患者人数急剧增多和业务过重，（死亡者）申报被推迟。” 在这种情况下，政府正在苦思从21日开始适用的保持社交距离举措。当初政府研究了将聚会人员从6名、营业时间到晚上11点延长至8名、营业时间到晚上12点等方案。但据悉，17日参加恢复日常支援委员会的防疫专家们对上述放松防疫的方案提出了反对意见。

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