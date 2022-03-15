距离基辅25公里. March. 15, 2022 07:56. . 昨天听到支援乌克兰的国际义勇军纵队多达2万人的消息后，今天俄罗斯军队推进到距离基辅25公里处。西班牙内战当时，国际纵队为了对抗佛朗哥的法西斯主义而参战。欧洲的自由主义知识分子、社会主义者、得到共产国际援助的国际共产党、因经济恐慌而没有合适的工作的人……总之，各种各样的人来到了西班牙。其中有海明威、摄影家罗伯特·卡帕、安德烈·莫鲁瓦、乔治·奥威尔等知名人士，也有因这场战争而出名或更出名的人。 莫鲁瓦因参战而享有“行动的知识分子”的美誉，作为作家、历史学家、政治家表现活跃。近来有爆料称，他在西班牙的行迹是夸张的，实际上接近于唯利是图。据说，海明威也没有实际参战，只是虚张声势地玩媒体游戏而已。不管怎样，他在西班牙内战中创作了两部一生的名作。 即使不满意，莫鲁瓦也留下了以西班牙内战为素材的小说《希望》。这部小说以纪录片的形式描写了战争面貌，以“胜利的希望消失，佛朗哥军队对首都的最后攻击临近，叛军反击成功，前进5公里、10公里”的消息为结尾。虽然有些悖论，但题目是《希望》。 听着乌克兰的战况，想起了《希望》的最后一个场面。乌克兰的国际纵队比西班牙纵队更精锐，内部似乎也没有令人厌恶的机会主义知识分子。但是他们所面对的敌人也比佛朗哥的军团和摩洛哥的外援更强大。当时，共产国际支援了国际纵队，但现在西方世界正在支援国际纵队。 西班牙以弗朗哥的胜利而告终，但乌克兰绝对不可能以普京的胜利而告终。即使取得短期成果，从长远来看也一定会以失败告终。只是现在普京没有退路。乌克兰军队的真正胜利才是希望吗？ 历史学者

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