美国追加制裁帮助朝鲜开发洲际导弹的2名俄罗斯个人和3个机关. March. 14, 2022 07:47. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国将帮助朝鲜进行新型洲际弹道导弹性能试验的2名俄罗斯国籍者和3个俄罗斯机关列入制裁对象。这是拜登政府去年初就任以来第三次对朝鲜实施制裁。 美国财政部当地时间11日表示：“违反联合国安理会决议，帮助朝鲜开发大规模杀伤性武器和弹道导弹项目的2名俄罗斯人（亚历山大·安德列耶维奇·加耶沃伊、亚历山大·亚历山德罗维奇·恰索夫尼科夫）和3个机关（阿波隆○○○、Zeel-M、RK Briz○○○）被列入制裁对象。“ 美国财政部反恐和金融情报副部长布莱恩·尼尔森表示：“朝鲜违反国际法，继续发射弹道导弹，对全球安全构成重大威胁。为应对威胁，对在共谋参与朝鲜采购弹道导弹系统零部件的俄罗斯个人及企业采取了措施。

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