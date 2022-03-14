对新政府期望的政策，大企业希望“积极放宽限制”. March. 14, 2022 07:48. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 陷入“四重苦”的企业们要求新上台的政府“积极放宽限制”和“修订对企业造成负担的法律”。 接受本报问卷调查的33家大企业中，对于“5月出台的新政府希望的企业政策”的提问，有31家做出了回答。在回答（重复回答）中，选择“积极放宽限制”作为新政府课题的企业最多，达16家（51.6%）。选择“修订对企业造成负担的法律”的企业有14家（45.2%），其后选择“扩大投资和雇佣奖励”的有12家（38.7%）。 中小企业也是如此。接受问卷调查的30家中小企业中，有13家（43.3%）选择了“修订对企业造成负担的法律”。 希望“扩大投资和雇佣奖励”的中小企业有10家（33.3%），选择“积极放宽限制”的中小企业有8家（26.7%）。 其后依次为“通过经济外交支援开拓海外市场”（大企业19.4%、中小企业14.5%）、“确保劳动灵活性的劳动改革”（大企业19.4%、中小企业16.7%）、“维持企业政策的一贯性”（大企业16.1%、中小企业7.3%）等。在“下调法人税等税制改编”方面，比起大企业（3.2%），中小企业（12.7%）的要求更多。 另外，全国经济家联合会与本报调查无关，13日以销售额1000强企业（应答157家）为对象，对新政府需要改善的经济法律进行调查并公布了结果。在该调查中，选择一直被指责为模糊性等的《重大灾害处罚法》（37.8%•多项回答）的企业最多。有人提出有必要完善最低工资法（32.4%）的计算方式，流通产业发展法（9.5%）也需要放宽对开店及营业的限制等。 希望政府重点推进的课题中，放宽针对各投资、各事业的限制（35.2%•多项回答）最多，其次是放宽劳动限制（25.8%）缓解准租税负担（15.0%）等。

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