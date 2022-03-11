拜登再次叫三星电子开会，“感谢向美国工厂投资21万亿韩元”. March. 11, 2022 07:47. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登当地时间9日主持了旨在扩大全球企业和半导体供应的会议，并对三星电子表示感谢。 拜登当天在白宫举行的超党派革新法案圆桌会议上说：“感谢三星电子出席。三星承诺投资170亿美元（约21万亿韩元）在美国得克萨斯州建设半导体工厂。”他还说：“三星的投资将创造2000个好的工作岗位。” 美国商务部长吉娜·雷蒙多和白宫经济委员会主任布莱恩·迪斯以及美光、惠普、惠而浦、美德龙等企业代表出席了当天的会议。在外国企业中，三星电子代工部门总经理崔时亨是唯一以视频形式出席的企业。拜登总统每次召开半导体供应网会议时都会邀请三星电子。 当天的会议与半导体供应网对策一起，是为了推动拜登政府作为重点事业推进的革新法案的通过。美国众议院上月初通过了包括向半导体事业投资520亿美元（约64万亿韩元）内容的《美国竞争法案》。美国国会计划与去年6月参议院通过的《美国革新竞争法》合并进行审查。 拜登强调半导体的重要性说：“像指甲一样大的半导体无时不在我们的生活中。”他还指出美国国内半导体生产不足，并要求美国国会通过支援半导体产业的革新法案。白宫在会议结束后表示：“半导体制造企业在会议上讨论了如何在美国国内培育半导体制造业、建立灵活的供应网。”

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