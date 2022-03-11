向乌克兰战场传达和平旋律的钢琴家. March. 11, 2022 07:49. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 乌克兰难民和避难车辆蜂拥而至的波兰梅迪卡边境检查站。7日（当地时间），随着优美的钢琴旋律响起，疲惫不堪的难民们三三两两地聚集在一起。演奏者是德国钢琴家达维德•马泰罗（41岁）。上月24日俄罗斯入侵后，他来到与乌克兰西部接壤的波兰东部边境检查站，为难民进行演奏。 马泰罗当天接受《东亚日报》采访时表示：“发生了很多不该发生的事情”，“我们正努力用音乐来安慰乌克兰人。”零下5度的天气里，手冻得瑟瑟发抖并流下清澈的鼻涕，但热情的演奏仍在继续。 他说：“这首曲子是想着和平弹的。向（弗拉基米尔）普京总统传达和平的信息。（他）应该敞开心扉。”难民们开始称他为“边境钢琴家”。 出生于德国西南部勒拉赫的意大利裔德国家庭的马泰罗在中部的图林根度过了学生时期。一度站在普通钢琴演奏会的他，有一天在电视上看到经历战争惨状的人们后下定了决心。他说自己要为因战争和灾难而陷入困境的人们演奏。 他为了能让大钢琴在野外任何地方都能演奏，还安装了扬声器和扩音器等电气设备。之后将这架钢琴装上拖车，前往因丧失感而无法入睡的人聚集的地方。 2012年他曾在阿富汗演奏。此后他在2014年俄罗斯强制合并克里米亚半岛，在乌克兰政府军和亲俄罗斯分离主义叛军之间发生内战的东部顿巴斯地区也弹过钢琴。他还在2015年巴黎连环恐怖袭击、2020年因警察过度镇压而死亡的美国黑人男性乔治•弗洛伊德的示威现场进行了演奏。在此过程中，钢琴还被军人或警察没收。 尽管如此，随着他的演奏活动持续不断，欧洲议会表示“为增进人类爱和合作等共同价值做出了贡献”，正式表明了对他的支持。当被问到“是不是只选择太危险的地方进行演奏”时，他说，“我人生的目标是用音乐治愈内心有创伤的人。明天在另一个边境检查站见吧。”

한국어