时隔10年的交接委员会，当务之急是以现实诊断消除公约泡沫. March. 10, 2022 08:00. . 第20届总统当选人将在5月10日就任之前成立总统职务交接委员会，以进行国政交接。5年前，文在寅总统因朴槿惠前总统遭弹劾而通过补缺选举当选，在没有交接委员会的情况下直接就任，因此，通过此次大选，交接委员会时隔10年再次复活。当选人将在今后2个月内领导交接委员会，准备新政府出台，但摆在大韩民国面前的内外强烈挑战却不允许他们享受当选的喜悦。 交接委员会的构成和运营是展望未来5年国政蓝图的晴雨表。一般在确定当选后2~3周后组成的交接委员会在总统任期开始后可以存续到30日，因此2~3个月内将起到国政核心课题选定、政府组织改编、遴选国务总理和国务委员等新政府的助产士作用。因此，坚实的交接委员会活动才能超越新政府的起跑线，保证任期5年的成功。 就像选举和国政不同一样，交接委员会并非选举团队。与在激烈的对立中提出差异性的选举不同，国政的基础不是一半的支持者，而是团结全体国民的统合蓝图和公平的人选。其出发点应该是正确掌握我们面临的诸多挑战和危机真相的现实诊断。只有在这种现实认识的基础上，先消除民粹主义公约和理念偏向性口号，才能立即重新设计就任100天乃至任期内实现的课题。 为此，从接任委员会的人选开始，就不应该以论功行赏，而应该以能力为中心，适时启用。大选阵营出身的以自己为主的人选，无论是现实诊断还是国政设计，都注定会失败。昔日的亲信和新的实权人物之间发生权力斗争，而且因不成熟的政策泛滥，到处出现裂痕，历届政府接管委的种种失败案例将成为反面教材。这就是当选人应该尽快将兴奋和狂热抛在脑后，考虑组建和运营交接委员会的原因。

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