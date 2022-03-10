镍价一周内暴涨70%，韩国电池产业进入“紧急状态”. March. 10, 2022 08:02. by 徐亨锡记者/ 世宗=朴熙昌记者 skytree08@donga.comramblas@donga.com. 电池核心材料镍（Nickel•元素符号Ni）的价格正以可怕的气势飙升。有人担心，成为韩国新一代主力产业的电动汽车用电池产业可能会被急剧的成本上升所束缚。特别是，如果俄罗斯中断镍出口，全球供应不足现象将会长期化，因此紧张感正在进一步加深。 据韩国光海矿业公团韩国资源信息服务公司9日透露，以英国伦敦金属交易所（LME）为准，每吨镍的价格以7日（当地时间）为准为4.2995万美元（约5312万韩元）。与1年前的去年3月8日的1.6115万美元相比，价格上涨率达到了166.8%。 镍价格从2019年1月的1.044万美元开始，到上月28日来到2.524万美元，一直保持上涨势头。主要原因是随着电动汽车销量的急剧增加，电池需求上升。镍含量越高，电池容量就越大，电动车行驶距离也会增加。 对入侵乌克兰的俄罗斯正式实施全球经济制裁后，镍价格开始大幅上涨。俄罗斯镍供应量约占全球的10%。由于供给不足加剧，进入本月后仅一周，镍价格就比前3年零2个月的上升幅度大幅上升。8日，镍的每吨价格一度超过10万美元，LME突然中断了镍交易。LME方面表示：“考虑到最近的地缘政治情况，交易中断可能会持续几天。” 由于镍价格暴涨，作为“第二个半导体产业”备受期待的电池业界受到了直接打击。不仅是LG能源解决方案、SK-On、三星SDI等国内3家电池公司，就连提供电池材料的企业也受到很大影响，整个产业生态界遭受了很大的冲击。市场调查企业SNE Research预测，3家电池公司的镍需求量今年为9.1万吨，明年为13.4万吨。预计到2030年，需求量或将达到64.8万吨，是今年的7倍多。 国内3家电池公司的大部分镍是从南美、中国、澳大利亚等地进口的。即使俄罗斯中断出口，供需也不会立即中断。但是，由于镍价格进一步上涨，很难避免费用负担。特别是国内企业正在集中生产将电池中使用的正极材料的镍含量提高到90%以上的“高镍”产品。随着高镍电池的普及，预计每辆电动汽车的镍需求量将从今年的36公斤上升到2030年的41公斤。再加上不锈钢等钢铁领域的镍需求，有人担心从2024年开始，世界性的镍供应不足将固定下来。业界有观测认为，世界电池业界排名第一的中国CATL迟早会减少电池生产。 随着镍价格的暴涨，政府也保留了对非洲马达加斯加的安巴托比镍矿的出售决定，并开始重新研究。产业通商资源部相关人士解释说：“尚未决定是否出售或拥有相关矿山，相关程序正在进行中。”有观测称，出售计划也有可能被取消。安巴托比矿山是世界三大镍矿，每年最多可生产4.8万吨。此前开始开发海外资源的公共机关经营恶化加剧后，政府决定出售26个海外资产。其中11个已被出售，还剩下15个。 韩国汽车产业协会会长郑万基（音）强调：“电动汽车对镍、锂、钴等核心材料的进口依赖度很高”，“应该通过扩大海外资源开发等，制定稳定的原材料确保对策。”

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