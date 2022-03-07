早已预告确诊患者会暴增，失魂落魄的选举管理委员会自找混乱. March. 07, 2022 07:46. . 5日是新冠确诊患者和隔离人员参加第20届总统选举事先投票的最后一天，全国各个投票站到处出现了混乱。选举辅助人员没有把确诊患者填写的选票直接放入票箱，而是分别装入快递箱、垃圾袋、笸箩等处并移动，这一过程中，选民们的抗议接连不断。甚至还发生了向确诊患者分发已经填写的选票的荒唐事情。部分确诊患者放弃投票回了家。 造成此次事态的是选举管理委员会的松懈态度和准备不力。此次大选是继2020年4月15日国会议员选举、去年4月7日首尔·釜山市长再补选后，新冠疫情发生后的第三次选举。当时一天的新增确诊患者分别为27人和653人。但是，今年1月就有人预测，由于奥密克戎变异病毒的扩散，大选前后将出现20万名以上的确诊患者。因此，政界也不断有人指出，有必要制定对策。尽管如此，上个月出席国会会议的中央选举管理委员会事务总长却豪言壮语道：“已经制定了应对最坏情况的综合对策，”“已经做好了细致的准备。”不得不要问选举管理委员会，到底做了什么准备。 选管委以公职选举法规定“每个投票区不能同时使用两个投票箱”为借口，对确诊患者的选票管理不善。即使规定不变，只要确诊患者和非确诊患者的投票时间不同，或另行指定确诊患者投票站，问题就很容易得到解决。如果按预想情况发放应对程序手册，并忠实地对选举辅助员进行事前教育，混乱局面就会减少。更何况，选举管理委员会没有单独接受确诊患者的投票申请，因此目前还无法统计有多少确诊患者参加了事先投票。这等于是暴露出了选举管理委员会没有遵守基本原则的事实。 朝野政界要求查明真相，并追究严肃的责任。尽管如此，选管委昨天表示道歉称“非常遗憾和抱歉”，同时却发表立场称“绝对没有舞弊嫌疑”。中央选举管理委员会委员长卢正熙前天甚至没有上班，发表的声明也不是委员长而是选管委的名义。选管委是否正确认识到了此次事态的严重性，令人怀疑。在势均力敌的大选中，管理不善可能会在选举后引发不服的争议。9日的正式投票中，可能有比事先投票更多的确诊患者参加投票，应该做好彻底的准备，以防止类似争议再次发生。

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