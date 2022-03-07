截至5日17时，共有99万人投票……不知道确诊患者人数有多少. March. 07, 2022 07:47. by 赵雅萝记者 likeit@donga.com. 在5日下午实施的新冠确诊患者、隔离者事先投票中，又出现了一个争议：确诊患者、隔离人员和普通选民的投票规模没有得到统计。因此，有人担心，如果9日的计票结果显示，排名第一和第二的候选人得票相差无几，事先投票管理不善的争议可能会引发严重的政治混乱。 据中央选举管理委员会选举统计系统6日的数据，从确诊患者开始事先投票的前一天（5日）下午5时起，到投票结束为止，参加事先投票的选民共有990630人。这是全体选民（4419.7692万人）的2.2%。 但是，这99万多人包括下午5点以后投票的普通选民和新冠确诊患者、隔离人员。选管委的态度是，暂时不可能对其中确诊患者、隔离人员进行单独统计。这是因为，并不存在其他确诊患者、隔离者的名单，进行投票时只是在包含全体选举人团的“综合名单系统”内对确诊患者、隔离人员是否本人进行了确认。 不过，也有人认为，对于确诊患者、隔离人员来说，由于在填写选票前另外填写了“本人与否确认书”，所以以该确认书为标准，可以掌握确诊患者、隔离人员的投票规模。对此，选管委相关人士表示：“虽然物理上可以清点人数，但还没有决定是否要单独统计确诊患者和隔离人员的规模。” 对此，政治圈内有人担心：“如果当选者以1~2个百分点的微弱差距获胜，对确诊患者和隔离人员投票的管理不善将成为问题。但共同民主党和国民力量党都暂时与不正当选举的“帽子”保持距离。因为，在双方都对胜利充满信心的情况下，如果草率提出不正当选举疑惑而获胜，就等于自己否定了结果。

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