孙智宇获得伊扎伊青少年国际比赛小提琴部门冠军. March. 05, 2022 07:51. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 3日（当地时间）在比利时比才闭幕的2022伊扎伊青少年国际比赛中，孙智宇（艺苑学校一年级•韩国艺术综合学校英才院•照片）获得了小提琴部门的冠军。孙智宇是在去年举行的第5届东亚青少年音乐大赛中，小提琴领域排名第一的音乐英才。比赛比赛视频将通过伊扎伊比赛的官方YouTube公开。

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