SSG队希望两位老哥能发挥像投球土墩般结实的牙龈作用. March. 05, 2022 07:52. by 金培中 wanted@donga.com. 职业棒球SSG队内有两位从悬崖边上活过来的老将。他们是左手投手高孝准（39岁）和右手投手卢景银（38岁）。上赛季结束后，两人分别被LG队、乐天队放逐，一度面临退役危机，但他们在去年12月和今年1月先后穿上SSG队服，实现了延长现役球员生涯的梦想。从2004年到2016年作为“SK王朝”的一员活跃的高孝准时隔6年重返老东家。 球队希望两位老将能发挥“结实的牙龈”作用。上个赛季，本土首发阵容的核心人物朴钟勋（31岁）和文昇元（33岁）在去年6月双双接受了肘部韧带接合手术，战斗力掉线的SSG未能进入秋季舞台（季后赛）。在本赛季之前，引进准尺级自由签约选手（FA）等，但在投手踏板上并没有得到太大的补强。正在康复的朴钟勋、文昇元要到6月份才能加入球队的战力。到那时为止，两位老将应该能弥补他们的空缺。 首先，到目前为止的样子还不错。据评价，在非赛季经历迂回曲折的高孝准、卢景银身材保持得非常好。在入队测试当时，因投出最高时速147公里的快速球而成为话题的卢景银在春季集训中也依然投出了相同速度的球。同样，在入队测试当时投出最高时速143公里的快速球并获得合格分数的高孝准也在最近的现场游戏中把最高时速提高了3公里。SSG队主教练金元亨竖起大拇指说：“目前球队的左手候补投手中，高孝准的球威是最好的。” 赛季开幕后，卢景银将扮演松弛的首发阵容中的一轴，高孝准将扮演连接首发和收尾的“长中继投手”角色。因为各自都有在指定的位置上展现好的面貌的经验，所以只要不受伤，发挥自己的水平，至少能坚持半个赛季没有问题。卢景银表示：“根据我如何填补受伤归来的球员们的空缺，球队的前半期成绩单也会有所不同。我感到了责任感。” 只有两位老将发挥好牙龈作用，去年以半场之差尝到苦果的SSG队才能戴上“SSG Landers”的招牌，首次挑战秋季舞台。

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