俄罗斯空袭时弹钢琴的乌克兰少年成为话题. March. 03, 2022 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 俄罗斯入侵乌克兰的上月24日，与俄罗斯国境接壤的乌克兰大城市哈尔科夫的一家酒店。《华盛顿邮报》（WP）摄影记者惠特尼•利明在俄军的轰炸和市中心响起空袭警报后，为了现场采访刚走出客房。 这时不知从哪里传来了沉闷而节制的钢琴旋律。利明为了寻找声音的源头，走到走廊尽头向下看。一个男孩坐在空荡荡的酒店大厅白色钢琴前。利明立即拿出相机，拍下了少年的演奏场面。他演奏的歌曲是《去学校的路（Walk to School）》。这是2020年亚马逊Prime科幻电视剧《Loop轶事》中插入的OST。 在俄军的轰炸导致极度混乱的情况下，默默地演奏钢琴的少年受到了热烈的关注。截至1日，利上传到《华盛顿邮报》Instagram账户上的少年演奏视频点击量超过900万次，广泛扩散。很多人想起了讲述大屠杀当时犹太钢琴家故事的电影《钢琴家》。帖子下面有“就像电影《泰坦尼克号》中乐团在沉沦的船上继续演奏的场面”、“心里好痛”等2000多条留言。 这一消息还传到了少年演奏的《去学校的路》的原曲作曲者们那里。这首歌是现代极简主义音乐大师作曲家菲利普•格拉斯（85岁）和保罗•伦纳德-摩根（48岁）的共同作品。格拉斯1日通过声明表达了悲痛的心情。“我从未想过这音乐会成为政治作品，但现在已经变成这样了。无辜的人们正经历着我们绝对不愿意面对的困境。” 共同作曲家伦纳德-摩根也在自己的推特上共享了视频，并写道：“有人在人生最可怕的瞬间，从我们的音乐中得到了安慰，我受到了难以言表的感动。虽然不知道少年是否在歌曲中找到了安慰和希望，但音乐似乎具有超越所有界限的力量。” 至于演奏钢琴的少年是谁等，目前尚不清楚。利明说：“因为要采访，（拍摄）几分钟后离开了酒店，之后再也没有见到少年和他的家人。”

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