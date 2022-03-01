朝鲜发射弹道导弹后称之为“开发侦察卫星的试验”，令人怀疑是“伪装战术”. March. 01, 2022 07:22. by 申晋宇, 尹相虎 niceshin@donga.com,ysh1005@donga.com. 朝鲜28日声称，27日从平壤发射的准中程弹道导弹是“开发侦察卫星的重要试验”。这证实了安装在侦察卫星上的摄像机的拍摄及传输体系、姿态操纵装置的特性及动作准确性等。朝鲜还公布了用安装在导弹上的摄像机拍摄的地球照片。朝鲜国务委员长金正恩去年1月曾指示开发超音速导弹、战术核武器和军事侦察卫星。 但专家们指出，从测试方式来看，很难完全相信朝鲜的主张。朝鲜发射的导弹的急剧抛物线轨道（顶点高度为620公里，飞行距离为300公里）与用于科学研究的“观测火箭”非常相似。观测火箭用于超高层大气（100公里）以上的紫外线、红外线、重力研究等。韩国航空大学教授张永根（音）表示：“从未有过在弹道导弹上搭载卫星用照相机、以这种方式测试其性能的事例。” 朝鲜公开的照片分辨率也非常低劣。这与1月30日发射“火星-12”型中程弹道导弹时拍摄的照片相似，只是以高度和构图拍摄了韩半岛全景而已。韩国军方相关人士表示：“侦察卫星使用的摄像机的分辨率在50厘米左右，”“这种程度的分辨率几乎没有军事价值。” 因此，有分析认为，朝鲜已暗示将放弃中止核试验和试射洲际导弹的承诺，实际上是为了积攒发射洲际导弹远程火箭的挑衅名分。也就是说，在迎来金日成生日110周年（4月15日）之际，朝鲜可能会以发射侦察卫星为由强行发射远程火箭。韩国政府消息人士表示：“如果提出和平使用卫星的权利并发射洲际导弹级推进器，很难看作是违反中断承诺，因此朝鲜此举可能是为了观察国际社会的反应。” 也有人观测说，朝鲜可能是在演练一种剧本，在发生紧急情况时发射搭载核弹头的准中程以上的弹道导弹，在首尔等首都圈100公里以上的高度发射，以进行核电子脉冲（EMP）攻击。

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