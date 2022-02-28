“普京狂热粉”的俄罗斯NHL明星也表示“反对战争”. February. 28, 2022 08:10. by 金東昱 creating@donga.com. 俄罗斯入侵乌克兰后，体育界反对战争和抵制俄罗斯的呼声也越来越高。 俄罗斯冰球明星亚历山大•奥贝奇金（37岁•华盛顿）表示反对战争。据美联社26日报道，奥贝奇金表示：“情况很艰难。我在俄罗斯和乌克兰有很多朋友”，“希望战争能立即结束，全世界都能和平。希望战争到此为止。”从2004年开始效力于北美冰球联盟（NHL）的奥贝奇金在NHL总计1248场比赛中攻入762球，助攻621次，创下了NHL史上最多得分第4位。据悉，奥贝奇金是俄罗斯总统普京的忠实支持者。奥贝奇金说：“普京是我的总统。但是我对政治不感兴趣。我是运动员。” 27日在阿联酋（UAE）迪拜举行的男子职业网球（ATP）巡回赛迪拜冠军赛上夺冠的安德烈•卢布列夫（俄罗斯）也反对战争。他在前一天半决赛获胜后，在电视转播摄像机上留下了“千万不要战争（No War Please）”的文章，表明了反对俄罗斯入侵乌克兰的立场。 原定在俄罗斯举行的各种国际体育赛事也纷纷被取消。国际排联（FIVB）27日正式表示，原定于6、7月在俄罗斯举行的国家对抗赛“VNL”比赛将在其他国家进行。 世界最顶级赛车运动大赛一级方程式赛车（F1）也表示，决定不举办本赛季F1世界锦标赛俄罗斯大奖赛。俄罗斯大奖赛原定于9月25日在俄罗斯索契的赛车跑道举行。国际柔道联合会（IJF）宣布，将取消原定于5月在俄罗斯喀山举行的2022喀山大满贯赛。以柔道爱好者著称的普京总统目前担任IJF的名誉会长。国际体操联合会（FIG）也决定在FIG主办的大会上禁止使用俄罗斯和协助俄罗斯入侵的白俄罗斯的国旗和国歌。另外，原定在两国举行的FIG世界杯（5月、9月）和挑战杯（8月）也全部取消。 波兰和瑞典宣布不会与俄罗斯进行2022年国际足联（FIFA）卡塔尔世界杯附加赛（PO）。瑞典足协27日表示：“敦促国际足联取消3月份俄罗斯参加的附加赛”，“无论国际足联做出何种决定，我们都不会与俄罗斯队进行比赛。”俄罗斯原计划于3月24日与波兰队进行半决赛。在这里获胜的球队将在3月29日的决赛中迎战另一场半决赛瑞典-捷克之间的胜者。捷克队也将抵制与俄罗斯队的比赛。

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