新冠自检套装供不应求，三星电子支援相关生产企业. February. 25, 2022 07:49. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 继防疫口罩之后，新冠自我诊断套装最近也出现了供不应求的事态。为了扩大这一产品的国内供应，三星电子出口支援相关生产企业。 三星电子24日表示，将向位于忠南天安市的自我诊断套装生产企业Genbody支援19名智能工厂专家。他们计划向Genbody提供生产技术咨询，并帮助其有效提高产量。在重新部署生产线、构建库存管理系统、模具及印刷技术等方面进行合作。据悉，三星电子派遣专家，是因为Genbody为扩大生产量向政府要求协助，政府向三星电子方面要求提供专家支援。除Genbody外，三星电子还将向另一家自我诊断套装生产企业Sugentech派遣制造专家。 三星电子在2020年2月口罩大乱时，也向4家口罩制造企业投入了制造专家，并于同年5月支援了新冠PCR诊断套装制造企业，年底支援了把疫苗注射余量最小化的注射器的制造企业。当时三星电子副会长李在镕表示：“在国民的支持下成长起来的三星，现在应该与社会一起分享。”

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