文在寅政府表面上高喊“革新破旧”，却大量出现“小伎俩规制”. February. 24, 2022 07:47. . 据悉，现政府表面上一直强调“革命性革除规制（限制性规定）”，但通过比修改法律更容易的实施令修改等，批量生产了“迂回规制”。《东亚日报》采访组与全国经济人联合会共同分析的结果显示，现政府执政以来新设、强化的5800多条规制中，有86.9%是以修改实施令、实施规则等下位法令的方式实施的。与占73.8%的李明博政府、占77.9%的朴槿惠政府相比，比重明显增大。 限制社外理事任期为6年、扩大干预国民年金的企业经营等，是制约民间经营活动的重大事件，但没有国会立法程序的情况下，通过迂回规制，速战速决地得以实施。此外，国会议员也在大量产生规制。现政府国会议员提议的规制立法共有4100多件，是朴槿惠政府时期的3倍以上。也就是说，每天都有2、3件规制法案被新提出。 现政府以革新增长、改革限制的业绩而自豪的规制沙盒的成果也不理想。虽然该制度的宗旨是象让孩子们在铺着沙子的游乐场玩耍一样不受限制地试验新事业，但在3年内被选定为对象的600多项事业中，实际改善限制的只有20%。相反，40%以上的人没有开始提供服务或放弃了事业。虽然也有事业性低下的情况，但很多情况下没能越过多个部门夹杂的层层规制的高墙。 另外，今年1月在美国拉斯维加斯举行的“CES 2022”上受到关注的韩国企业的医疗保健、机器人技术，多数在国内因限制而无法实现商业化。世界级的游戏公司最近正在全力开发利用虚拟货币的“赚钱游戏”，但在韩国被规定为非法，因此国内游戏企业正在以向将韩国排除在外的海外推出为目标，准备提供服务。为了躲避国内限制，想去海外创业的创业企业也在增加。 第四次产业革命不是技术革命，而是“规制革命”，各国正在通过规制革新加快培育新产业。经济合作与发展组织预测，进入2030年代后，韩国的潜在增长率将下降到0%左右，增长引擎正在迅速冷却。如果像现在这样政府口口声声高呼规制革新，却增加小伎俩限制，那么恢复增长率或为青年创造好的工作岗位只能是空话。

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