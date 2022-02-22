李承勋获得速滑男子集体出发比赛被选为北京冬奥会代表戏剧性胜负. February. 22, 2022 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国速度滑冰名将李承勋（34岁•IHQ）获得铜牌的男子集体出发比赛被选为2022年北京冬奥会的代表戏剧性胜负。 美国NBC20日选定了本届北京冬奥会8大“戏剧性的终点（dramatic finishes）”，其中第五个介绍了速度滑冰男子集体出发比赛。 据奥运会官方计时器欧米茄方面透露，李承勋19日在中国北京国家速滑馆“冰丝带”举行的决赛中，以7分47秒204的成绩仅领先美国的乔伊•曼蒂亚（36岁•7分47秒206）0.002秒，以第三名的成绩通过了终点线。终点图像分析仪也很难分清两位选手的优劣。大赛官方网站也只公布了小数点后面两位数的比赛成绩，成绩相同，为7分47秒20。 以刹那的胜负获得铜牌的李承勋共获得6枚奖牌（金牌3枚，银牌2枚，铜牌1枚），成为韩国选手中历届冬奥会奖牌最多的运动员。难道是因为没能登上领奖台而感到遗憾吗？赛后曼蒂亚还主张：“李承勋好像拉了我。”他还说：“他好像不是故意的。这也是比赛的一部分。”美国教练组也曾提出抗议，但这一抗议并未被组委会接受。 此外，中国以0.016秒优势夺冠的短道速滑混合2000米接力决赛等比赛也榜上有名。在之前的半决赛中，中国队在选手之间没有发生触碰（应被视作接力不成功）的情况下进入决赛的“判定争议”并没有被提及。在兴奋剂争议中参加花样滑冰女子单人滑比赛并在自由滑中接连失误，仅排在第4位的俄罗斯奥委会（ROC）运动员“花样滑冰外星人”卡米拉•瓦利耶娃（16岁）也榜上有名。

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