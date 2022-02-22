首位在英国获得米其林星级评定的韩国厨师朴雄哲. February. 22, 2022 07:46. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 据日刊《卫报》等媒体20日（当地时间）报道称，在英国伦敦，韩国夫妇经营的混合餐厅“Sollip”在世界著名餐厅评分指南“米其林指南2022”中被选为第一明星餐厅。在英国，韩国厨师获得米其林星级评定奖尚属首次。 据《米其林指南》14日发表的《2022英国•爱尔兰米其林指南》显示，获得米其林一星评级的164家餐厅中，就包括厨师朴雄哲（37岁）和宴会厨师夫人奇宝美（34岁）夫妇经营的Sollip餐厅。《米其林指南》评价说：“从在欧洲学到的技术加上故乡味道的韩国夫妇的料理中感受到了真心”，“料理并不华丽或过于复杂，非常干练、均衡。” 夫妇两人于2010年在法国料理专门学校“Le Cordon Bleu”伦敦校园初次见面，2013年结为夫妻。当初两人计划在2020年3月在伦敦开设餐厅，但由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情被推迟，于当年8月开始营业。 位于伦敦桥附近小巷的Sollip餐厅的菜单主要由西式饮食加上韩国食材的料理组成。有很多混合菜品，例如用当地人可能比较陌生的柿子制作的三明治和忠南天安产苏子油酱料的沙拉等。 朴某说：“与纽约等其他大城市相比，伦敦的韩国厨师并不多。我想向更多的人介绍韩国饮食和文化。”

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