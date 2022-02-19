“粗口”“厌恶”“矛盾”的大选，“国民团结"是空话吗？. February. 19, 2022 07:23. . 随着3月9日大选正式竞选活动的全面展开，“非好感”的本色也暴露无遗。“牛皮跳大神”“寄生虫”等刺激性用语泛滥。有力候选人也纷纷发表“巫师”“法西斯”等凶狠的言辞。嘴上高喊着“国民团结”，却在撕裂选民的心。 李在明候选人前天提及“崔顺实干政”事件时表示：“崔某虽然算了一点卦，但好像没有用巫术。我要走的是国民让走的路，而不是巫师让走的路。”这是给尹锡悦候选人戴上“巫俗”的帽子。金义谦议员表示，名为“健进法师”的人在2018年以“剥皮的牛”主持了猎奇的活动，并攻击尹氏夫妇说：“在把活牛剥皮的残忍的巫术场合挂上写有自己名字的灯，祈愿的是什么呢?” 尹锡悦就“政治报复”的主张表示：“掩盖自己的罪行，对别人却制造罪名进行煽动，这本来就是希特勒或墨索里尼等法西斯分子和共产主义者的手法。”李俊锡代表曾指责批评自己是青年戈贝尔的执政党是厌恶政治，但尹锡悦也展开了类似的攻势。此外，国民力量党人士还咬住金惠敬挪用法人信用卡的疑惑，尖锐地指出：“能把国家交给寄生虫的家人吗?” 我们并不是不知道，希望大选成为国民团结的庆典场所、为国家未来的巨大讨论场所，这本身就是徒劳的期待，但如此越过界限胡作非为的做法是史无前例的。难怪美国、英国主流媒体接连发表“丑闻、口角、侮辱等史上最恶劣的选举”“韩国民主化35年来最恶心（most distasteful）”等严厉的评价。 朝野及有力候选人把这种忧虑和批评当作耳边风，专心于插上刺激性话语的匕首。与大选结果无关，这种生死决断、泥潭胜负只会给很多国民留下心乱与空虚。在国家面临严峻的时期，国政协治也变得十分困难。道德性检验是必要的，但是要有根据，从逻辑上加以追究。希望两位候选人不要让一直强调的国民团结成为空话，从现在起自重，放弃助长厌恶和矛盾的劣质消极战。

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