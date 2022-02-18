李洛渊苦口忠告选举对策委员会：“行大礼就会关照你？”. February. 18, 2022 07:49. by 金志炫 jhk85@donga.com. “行了大礼，人们就会关照你？应该以始终如一的姿态去恢复信任。” 共同民主党总管选举对策委员长李洛渊在大选竞选活动正式开始两天后，向党内举起了鞭子。 据悉，李洛渊在16日非公开召开的该党中央选举对策委员会会议上表示，“要谈一谈现实的冷峻”，就竞选活动方式提出了问题。李洛渊参加了正式选举活动开始的15日在光州5·18广场举行的光州、全南选举对策委员会出征仪式等，正在持续展开对该党总统候选人李在明的支援游说。 他说：“前一天（15日）我去了三个游说场，”“在一个地方，有人在柏油路上行大礼道歉，另一个地方则是有人在跳舞。”他指出：“这就是不太合理的部分，”“应该保持一致。” 李洛渊继续批评道：“行大礼在我们礼法上是室内问候，”“从什么时候开始在路上行大礼了?你们觉得人们因此会关照你，他们根本不会那么想。”李洛渊表示：“如果主持人让我行大礼，那么（参加者）确实不好拒绝。”前一天在光州、全南选举对策委员会出征仪式上，包括李洛渊在内的全体与会者在路上行了大礼。执政党一位有关人士表示：“他指出，每到选举季节都会重复的大礼，稍有不慎就会被认为是没有诚意的旧式庆祝动作。” 李洛渊在正式担纲选举对策委员会后，就起到了整顿党内纲纪的“军纪班长”的作用。在李在明夫人金惠敬发生过度礼宾争议时，李洛渊首先会见记者并表示，“我认为有必要真诚地承认并谦虚地道歉”，打开了向国民公开道歉的大门。 李洛渊还向执政党人士下达了“社交媒体自制令”。他在9日出席的选举对策委员会第一次会议上指出：“如果在社交媒体上写些废话，还不如不写。”他还特别提到了部分引起争议的文章，并表示：“如果这样搞下去，就是要选举完蛋的意思。”

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